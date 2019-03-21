كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المهدي يأمر بفتح تحقيق فوري في حادث عبارة الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمرا بفتح تحقيق فوري في حادث عبارة الموصل،

التي أودت بحياة العشرات.

وقالت الإدارة، في بيان نشرته صحيفة "بغداد اليوم"، إن "سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي أدى إلى غرقها".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، إن الوزارة تتابع الحادث، مبينا أنه "سيتم خلال الساعات المقبلة تقديم عرض تفصيلي حول الحادث المؤلم والأعداد الدقيقة للخسائر".

وقالت وزارة الصحة إن 55 شخصا قتلوا بينهم 12 طفلا، فيما قدرت مصادر أمنية فضلت عدم ذكر اسمها عدد الضحايا بـ 60 قتيلا على الأقل، غالبيتهم نساء وأطفال.