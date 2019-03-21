كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير يصدر أمر طوارئ بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمرا يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها".

وحسب "رويترز" قال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اليوم الخميس إن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر أمر طوارئ يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها".

وأضاف البيان أن الافراد لن يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي.

ويحظر الأمر أيضا على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها" وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه.