كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: رفض النواب البريطانيين مجددا لـ"بريكست" بمثابة خروج دون اتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه "منفتح على فكرة تمديد موعد البريكست" وذلك بعد أن طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأجيل موعد الخروج من 29 من شهر مارس الجاري لغاية 30 من شهر يونيو المقبل.
وأضاف: "لا يمكننا التصرف وكأن الشعب البريطاني لم يصوّت ب"لا"؛ سيكون عندها تصرفا يفتقر للاحترام وينتقص من سيادة البريطانيين".
وأكد ماكرون على أن "رفض النواب البريطانيين مرة جديدة للاتفاق سيكون بمثابة خروج من دون اتفاق."
وتابع قائلاً: "سنقبل بالتمديد في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق. لا يمكننا البقاء في وضع لا رؤية فيه ولا مشروع ولا غالبية سياسية؛ يجب التوصل لتغيير سياسي عميق لكي يحدث عندها تمديد طويل الأمد".