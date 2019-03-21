كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي يدمر سور القدس لفتح باب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر عبرية اليوم الخميس، أن سلطة الآثار الإسرائيلية مدعومة من جمعيات استيطانية بدأت بإجراء حفريات تحت السور العتيق بمدينة القدس المحتلة، لفتح باب يدخل السياح والمستوطنين إلى حائط البراق.



وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن جمعية العاد اليمينية وسلطة الآثار بدأتا أخيراً بأعمال حفر فتحة تحت أسوار البلدة القديمة في القدس، بهدف السماح بدخول السياح إلى الحديقة الأثرية القريبة من حائط المبكى "حائط البراق".

وقالت إن أحداث الفتحة يتطلب هدم جزء من حائط مبنى مقام من الفترة الإسلامية في القرن السابع.