كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان رسمي يكشف أسباب غرق عبارة العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إدارة جزيرة الموصل السياحية، اليوم الخميس، أسباب غرق العبارة في نهر دجلة، التي أودت بحياة العشرات.

وقالت الإدارة، في بيان نشرته صحيفة "بغداد اليوم"، إن "سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي أدى إلى غرقها".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، إن الوزارة تتابع الحادث، مبينا أنه "سيتم خلال الساعات المقبلة تقديم عرض تفصيلي حول الحادث المؤلم والأعداد الدقيقة للخسائر".

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