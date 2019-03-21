كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عون: علاقة لبنان وروسيا تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن علاقة لبنان وروسيا تاريخية وليس بإمكان أحد حجبنا عن أي بلد في العالم.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون ردا على سؤال عن الإنزعاج الأمريكي من التقارب الروسي- اللبناني:"ما يجمع لبنان وروسيا اعتراف متبادل وعلاقات تاريخية تميزت حتى في أيام الاتحاد السوفياتي السابق والتوتر بينه وبين الولايات المتحدة، بالمحافظة على التمثيل الدبلوماسي رغم محدودية العلاقات آنذاك، واننا في لبنان لا نتأثر بالخلافات بل نقيم الأمر على ضوء مصالحنا وصداقتنا مع الشعوب".

وأضاف عون:"لبنان بلد محايد وقد اقترحت جعله مركزا عالميا لحوار الثقافات والحضارات والأديان والأثنيات. وليس بإمكان أحد حجبنا عن أي بلد في العالم. صحيح أننا لا نتدخل بمشاكل الأخرين ولكننا نريد المحافظة على شخصيتنا".