كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تحذر من حرب مع روسيا والصين فى الفضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الولايات المتحدة، روسيا والصين بإشعال حرب فضائية وسط رفض مستمر للتوقيع على اتفاقية لنزع السلاح.

وهاجمت يليم بوبليت، مساعد وزير الدولة لشؤون الحد من الأسلحة، موسكو وبكين بزعم أنهما كانا يحاولان عسكرة الفضاء.

وفي حديثها خلال محادثات جنيف، قالت الدكتور بوبليت، إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تثق في روسيا بينما تطور وتكمل مجموعة واسعة من قدرات الفضاء الخارجي".

ووفقًا لمجلة نيوزويك، قالت :"من الصعب تحديد صدق قلق الصين بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء ودعمهم للحد من الأسلحة الفضائية".

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ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن البلدين يحاولان الحصول على أسلحة مضادة للأقمار الصناعية والليزر، وتخشى واشنطن أن يؤدي هذا إلى نشوب صراع خارج الأرض وفي الفضاء.

وتم رفض خطط إنشاء معاهدة بين الدول الثلاث حول الموضوع مرتين من قبل الولايات المتحدة، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف متحدثاً في المؤتمر: "للعقد الثاني، نسمع أعذاراً فقط.