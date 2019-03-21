كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر بتهمة فساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسائل إعلام برازيلية، اليوم الخميس، اعتقال الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر بتهمة فساد، حسبما ذكرت شبكة "24 لايف"، في خبر عاجل لها.

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وقال تامر لراديو "سي بي إن": "أنا لست خائفا، لا أنا لست خائفا، ولكن ذلك سيكون شنيعا، احترم جدا مكتب المدعى العام، الذي بالمناسبة كنت احد أنصاره الرئيسيين".

هذا وكانت قد مددت المحكمة البرازيلية في وقت سابق لمدة 60 يوما أخرى التحقيق ضد الرئيس البرازيلي، في قضية فساد في قطاع الموانئ، ويجري الحديث عن مرسوم رئاسي لتغيير نظام إدارة الموانئ، والذي يزعم أنه سيجلب الفائدة لشركة "رودريمار" مقابل الحصول على رشاوي لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية.