بعد انطلاق الجولة الثانية من “محادثات جنيف”…الأمم المتحدة تدلي بأول تعليق

عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، هورست كولر، عن أمله في أن تعزز المائدة المستديرة الثانية للمحادثات حول الصحراء، الدينامية الايجابية للقاء السابق الذي عقد في دجنبر الماضي بجنيف.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة في مذكرة للصحافة نشرت بعد زوال اليوم الخميس، أن كولر “يأمل في أن يتيح هذا اللقاء تعزيز الدينامية الايجابية التي طبعت المائدة المستديرة الأولى التي عقدت في دجنبر الماضي بجنيف”.

وأضاف المصدر ذاته أن المائدة المستديرة حول الصحراء التي انطلقت، قبل قليل من اليوم الخميس “ستتيح للوفود مناقشة العناصر الضرورية لحل وفق القرار 2440 لمجلس الامن، ورهانات اقليمية، واجراءات للثقة.

ويقود الوفد المغربي في هذه المائدة المستديرة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، كما يضم الوفد، عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية بنيويورك، وحمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وفاطمة العدلي فاعلة جمعوية وعضو المجلس البلدي لمدينة السمارة.

يشار إلى أن الجولة الثانية من “محادثات جنيف” المنظمة اليوم الخميس، هي الثانية التي تضم الأطراف الأربعة، المغرب والجزائر وموريتانيا وانفصاليي “البوليساريو”.