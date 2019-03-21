المغرب يحجز نصف طن من المخدرات عرض سواحل طنجة

ضربة جديدة للمغرب في محاربة المخدرات، حيث تم اليوم الخميس حجز كمية كبيرة جدا. وأفاد مصدر عسكري، أن البحرية الملكية حجزت أزيد من 500 كلغ من مخدر الشيرا في عرض سواحل طنجة.

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