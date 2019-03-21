البرازيل تعتقل رئيسها السابق ميشيل تامر بتهمة الفساد

قال مصدر مضطلع لوكالة رويترز إن السلطات البرازيلية ألقت القبض على الرئيس السابق للبلاد ميشيل تامر، في إطار تحقيق موسع حول مزاعم فساد.

وأُطلق على الحملة البرازيلية الموسعة ضد الفساد اسم “car wach” أو “غسيل السيارة” وتستهدف التحقيق مع مسؤولين سابقين وحاليين.

وتقلد تامر رئاسة البرازيل بشكل مؤقت بين عامي 2016 و2018 عقب إقصاء سلفته ديلما روسيل بسبب مزاعم فساد.