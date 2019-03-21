اخبار العالم

البرازيل تعتقل رئيسها السابق ميشيل تامر بتهمة الفساد

0 نشر
وكالة رويترز 0 تبليغ

Advertisements

قال مصدر مضطلع لوكالة رويترز إن السلطات البرازيلية ألقت القبض على الرئيس السابق للبلاد ميشيل تامر، في إطار تحقيق موسع حول مزاعم فساد.

وأُطلق على الحملة البرازيلية الموسعة ضد الفساد اسم “car wach” أو “غسيل السيارة” وتستهدف التحقيق مع مسؤولين سابقين وحاليين.

وتقلد تامر رئاسة البرازيل بشكل مؤقت بين عامي 2016 و2018 عقب إقصاء سلفته ديلما روسيل بسبب مزاعم فساد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تعتقل رئيسها السابق ميشيل تامر بتهمة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى