صعقة كهربائيةً تنهي حياة عامل في الجديدة 

تعرض عامل بناء، مساء أمس الأربعاء، لصعقة كهربائية، أنهت حياته في المستشفى، في منطقة ولاد فرجط، التابعة إلى إقليم الجديدة.

وقال مصدر “اليوم 24” إن الهالك رمى قضيبا حديديا إلى خارج المبنى من دون الانتباه إلى وجود أسلاك الإنارة العمومية، ليصاب بذلك بصعقة كهربائية أسقطته من أعلى المبنى .

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل العامل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي في الجديدة، إلا أن خطورة إصابته عجلت بوفاته، مخلفا وراءه أسرة، مكونة من خمسة أبناء، وزوجة .

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المستشفى لمعاينة الجثة، وأشعرت النيابة العامة بالواقعة، فأمرت هذه الأخيرة بإجراء بحث لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.