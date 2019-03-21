قضية الصحراء المغربية..انطلاق الجولة الثانية من “محادثات جنيف” ضواحي العاصمة السويسرية

انطلقت مائدة مستديرة ثانية، بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ، اليوم الخميس بقلعة لوروسي بوسين بالقرب من جنيف، بمشاركة وفد مغربي الى جانب الجزائر و”البوليساريو” وموريتانيا.

ويضم الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، كلا من عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية بنيويورك، وحمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وفاطمة العدلي فاعلة جمعوية وعضو المجلس البلدي لمدينة السمارة .

وتعقد هذه “المائدة المستديرة” الثانية، طبقا لمقتضيات القرار الاخير لمجلس الأمن “2440” الذي تمت المصادقة عليه في 31 اكتوبر 2018، والذي ينص على أن غاية المسلسل السياسي هو “التوصل الى حل واقعي براغماتي ودائم يقوم على التوافق”.

ويشجع جميع المشاركين في المائدة المستديرة، المغرب، الجزائر، وانفصاليي “البوليساريو” وموريتانيا على “العمل مع المبعوث الشخصي بطريقة بناءة في إطار روح من التوافق طيلة المسلسل مما يمكن من بلوغه غايته”.