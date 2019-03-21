المغرب يوقف فرنسية مشتبه في تورطها في قتل شريكها بالصين قبل 15 سنة

أوقفت عناصر مفوضية الشرطة بأزمور، ليلة أمس الأربعاء 20 مارس الجاري، مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 45 سنة، تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالقتل غير العمد.

وجرى توقيف المشتبه فيها، أثناء خضوعها لإجراءات إنجاز بطاقة الإقامة بالمغرب، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطها بقاعدة المعطيات التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنها تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية منذ شهر فبراير الماضي، للاشتباه في صلتها بجريمة قتل شريكها الفرنسي بجمهورية الصين الشعبية سنة 2004.

وتم الاحتفاظ بالمواطنة الفرنسية رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المركز الوطني التابع للمديرية العامة للأمن لوطني بإشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة توقيف المشتبه فيها.