المغربي أزارو يعود لتداريب الأهلي في انتظار “الرسمية”

أعلن نادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، عودة لاعبه المغربي وليد أزارو إلى التداريب، بعد استفادته من عطلة استثنائية، للسفر صوب المغرب، خلال فترة التوقف الدولي الخاص بمباريات “الفيفا”.

وأكد النادي المصري، أن لاعبه المغربي التحق بالمجموعة، للاستعداد إلى المواعيد المحلية وأيضاً القارية، عبر بوابة دوري أبطال إفريقيا “تشامبيونز ليغ”، والتي وضعت قرعتها أمس فريق القرن في مواجهة أمام ماميلودي صانداونز.

وبات المهاجم المغربي، يعيش وضعية صعبة مع فريقه الأهلي المصري، بعد أن عاد من فترة إصابته كلفته الغياب عن المباريات الأخيرة للمجموعة بقرار من الطاقم الفني.

وجرت رغبة اللاعب في الاحتراف بأوروبا أو الصين عليه أيضاً توثراً مع إدارة الأهلي، التي ترغب في تقديم عرض جديد لتجديد عقد أزارو وتحصينه، إلا أن الأخير اختار عدم مناقشة الأمر بالفترة الحالية.

ويعلم أزارو جيداً بأن “العطالة” مع الأهلي ستكلفه الكثير، في ظل وجود اختيارات هجومية عديدة بقائمة هيرفي رونار، وقد تكلفه الغياب عن نهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام في مصر انطلاقاً من شهر يونيو المقبل.