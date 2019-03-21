تارودانت..شاي ينهي حياة شخص بسبب شكوك حول وجود علاقة غرامية مع والدته

اهتز حي “الشنينات” في إقليم تارودانت، مساء أمس الأربعاء، على وقع جريمة بشعة، بعد أن أقدم شاب عشريني على طعن شخص، وإنهاء حياته، بسبب شكوك حامت حول علاقته بوالدته.

وحسب مصدر “اليوم24″، فإن الشاب المتهم أقدم على طعن الضحية داخل منزل، يكتريه من والدته، في حي “الشنينات” بطعنات متوالية بواسطة السلاح الأبيض، أنهت حياته في مشهد مروع.

وأضاف المصدر نفسه أن المتهم راودته شكوك حول وجود علاقة غرامية بين والدته، والضحية، ما دفعه إلى التفكير في الانتقام من هذا الأخير، والهجوم عليه داخل منزله، حيث انهال عليه بالضرب بعصا، قبل أن يوجه إليه طعنات متوالية على مستوى القلب، ومختلف أنحاء جسده، محدثا له جروحا بليغة، كانت سببا في وفاته.

وفور إخطارها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية في إقليم تارودانت إلى عين المكان، وتمت معاينة جثة الضحية، الذي كان ملقى على الأرض، على إثر نزيف حاد، ناتج عن تعرضه لطعنات متوالية على مستوى القلب، وفي مختلف أنحاء جسده بواسطة السلاح الأبيض.

وباشرت مصالح الأمن في الإقليم تحرياتها، التي أسفرت عن إيقاف المشتبه فيه الرئيسي، الذي اعترف بالمنسوب إليه، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.