تحت أرض فلسطين | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 28/ 03/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: زوربا، عمان. Advertisements بعد أدائهم في حفلة "بويلر رووم رام الله"، يلتقيكم نجوم فيلم تحت أرض فلسطين في حفلة تريب، هوب وراب، وتِكنو في عمان. ستبدأ السهرة بعرض الفيلم الوثائقي، يتبعها جلسة أسئلة وأجوبة مع المخرج والفنانين.

التشكيلة

الناظر

شب جديد

جزر كرو

ماكي مكوك

مكتة-فين

بشار سليمان لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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