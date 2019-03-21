عرض لفرقة بلدنا على مسرح الشمس | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 30/ 03/ 2019 الزمان: 19:30 المكان: مسرح الشمس، عمّان. Advertisements تعلن فرقة بلدنا عن عرض بمناسبة يوم الأرض. تأسست فرقة بلدنا عام 1977، على يد وضاح زقطان، وكمال خليل، وحلمي ذيب، وانطلقت من نادٍ للأطفال جمعية للسيدات العاملات في الرصيفة. وقامت الفرقة على مدى أربعة عقود بإنتاج أكثر من 100 أغنية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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