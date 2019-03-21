عرض فيلم التركة، حلم اليقظة | غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 25/ 03/ 2019

الزمان: 14:00

المكان: المعهد الفرنسي، غزة

ينظم المعهد الفرنسي في غزة ومحترف شبابيك للفن المعاصر في إطار مشروع "رام الله دوك" لحضور فيلم "التركة، حلم اليقظة (2015)".

يعبر الفيلم عن احتفاليّة حماسيّة بالسمات الإنسانية الاستثنائية التي نشهدها في حياتنا اليومية.

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الفيلم الذي تم إنتاجه على مدى سبعة أعوام، يكشف اللثام عن صمود السكان الذين تتجاهلهم صور الإعلام والاستجابات الاجتماعية الأعمّ، وتقدِّمهم في صور نمطية إلى حد بعيد.

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