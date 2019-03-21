"الاتهامات التي تحاكم بها السعوديات الموقوفات جائرة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش " الحقوقية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الناشطات السعوديات الموقوفات منذ قرابة عام، يحاكمن على خلفية "تخابرهن مع إعلاميين ودبلوماسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة في بيان "بعد نحو عام من الاتهامات، بأن هؤلاء النساء الشجاعات المناصرات لحقوق المرأة هن "عميلات لأطراف أجنبية"، يبدو أن الاتهامات الحقيقية ضدهن هي ببساطة لائحة من الجهود التي قمن بها دعما لحقوق المرأة".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" نقلا عن مصادر قالت إنها اطلعت على لائحة الاتهامات، أن النساء يحاكمن على خلفية قيامهن بالتواصل مع صحافيين دوليين معتمدين في المملكة، وكذلك مع دبلوماسيين أجانب، ونشطاء في منظمات حقوقية دولية.

ولم تورد لائحة الاتهامات التواصل مع جواسيس أجانب أو عملاء لأنظمة استخبارات خارجية.

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وانطلقت، وقبل أسبوع، محاكمة 10 ناشطات على الأقل في المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في أيار/ مايو 2018، في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.

واتهم بعض المسؤولين الحكوميين بعضهن آنذاك بتقويض الأمن القومي ومعاونة "أعداء" الدولة، بينما وصفتهن وسائل الإعلام المحلية بـ"الخونة".

ووجهت بعض الناشطات رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب إصدار عفو عنهن، بحسب أفراد في عائلاتهن.

وتابعت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها، "إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع صحافيين ودبلوماسيين مسألة غير قانونية، فإن أكثرية أعضاء القيادة السعودية يجب أن يكونوا في السجن حاليا".