القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 24/ 03/ 2019 الزمان: 15:00 المكان: مسرح الميدان، حيفا Advertisements يروي الفيلم حياة لاجئة من الجيل الرابع للنكبة، وتسكن مع عائلتها في مخيم اللاجئين الذي ولدت فيه. يكلفها جدها المحتضر بمهمة نبش ماضيها من أجل العثور على مستقبلها، وهكذا تبدأ رحلتها. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض فيلم البرج | حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.