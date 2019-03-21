عرض فلم اختتام المهرجان "ليل/ خارجي" | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 26/ 03/ 2019 الزمان: 20:00 المكان: مسرح الميدان، حيفا. Advertisements في اختتام مخرجان حيفا للأفلام المستقلة، يُعرض فيلم "ليل/ خارجي" لأحمد عبد الله. ملخص الفيلم يلتقي ثلاثة أشخاص في ليلة استثنائية، ويخرقون خلالها المعايير الاجتماعية ويناورون على حدودها، ويخوضون معاركهم الخاصة، ما يقودهم نحو رحلة غير متوقعة في مدينتهم.

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