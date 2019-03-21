القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 25/ 03/ 2019
الزمان: 16:00
المكان: جمعية الثقافة العربية، حيفا.
يقيم إيلي رزق ورشة للمؤثرات البصرية تدمج ما بين تاريخ التأثيرات البصريّة منذ اكتشاف القوة الكامنة في قطع النهايات، وصولًا إلى الحركات المتقدمة المعاصرة والمحوسبة.
سيختبر المتدربون تصوير مشهد المؤثرات البصرية، ويتعلم العمل من وراء كواليس المشهد، وسينكشف على برامج مثل: After Effects و Animation Studios.
لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة للمؤثّرات البصريّة مع إيلي رزق | حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.