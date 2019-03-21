ورشة للمؤثّرات البصريّة مع إيلي رزق | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 25/ 03/ 2019

الزمان: 16:00

المكان: جمعية الثقافة العربية، حيفا.

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يقيم إيلي رزق ورشة للمؤثرات البصرية تدمج ما بين تاريخ التأثيرات البصريّة منذ اكتشاف القوة الكامنة في قطع النهايات، وصولًا إلى الحركات المتقدمة المعاصرة والمحوسبة.

سيختبر المتدربون تصوير مشهد المؤثرات البصرية، ويتعلم العمل من وراء كواليس المشهد، وسينكشف على برامج مثل: After Effects و Animation Studios.



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