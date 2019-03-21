"نتفليكس" تسعى لزيادة تفاعل مشاهديها مع الأعمال الفنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت تجربة تفاعل المشاهد مع الأعمال الفنية بأن يختار المشاهد حبوب الإفطار التي ستتناولها إحدى الشخصيات في هذه الأعمال، لكنها قد تنفتح هذه الخاصيّة الآن بأن يختار المشاهد أفضل وقتٍ لمواعدة الحبيب أو أسلم مسار للفرار من القاتل.

وقال مسؤولون تنفيذيون في "نتفليكس"، أكبر خدمة لبث الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت في العالم، إن الشركة تريد إدخال المزيد من تجارب المشاهدة التفاعلية بعد تجاوب المشاهدين مع التجربة في فيلم الخيال العلمي "المرآة السوداء: باندرسناتش".

وقال نائب رئيس نتفليكس للإنتاج، تود يلين، إن الشركة تدرس احتمالات تطبيق ذلك عبر الأشكال المتنوعة من الأعمال الفنية مثل أفلام الكوميديا والرعب والأعمال الرومانسية.

وأضاف يلين "لم لا يكون لديك عنوان رومانسي يمكنك أن تختار من خلاله من سيواعد من؟ أو عناوين رعب: أتمر من ذلك الباب أم تقفز من تلك النافذة أم تخرج عنقك من هناك؟ بمقدورك أن تختار".

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وأول قرار يستطيع مشاهدي فيلم "باندرسناتش" اتخاذه هو ما إذا كانت شخصية في الفيلم ستأكل حبوب "شوجر بافس" أم "فروستيز" في الإفطار.

وكانت الفكرة منح المشاهد اختيارا بسيطا يشجعه على تجربة هذه التكنولوجيا التي تضمنت النقر عبر جهاز تحكم عن بعد أو على الشاشة مباشرة لتحديد خيار ما. ويستمر عرض الفيلم حتى إذا لم يحدد المشاهد خيارا.

وقال الرئيس التنفيذي لنتفليكس، ريد هاستينج، إن التجربة في فيلم "باندرسناتش" أظهرت ردود فعل المشاهدين إزاء المدة التي هم مستعدون للتفاعل مع العمل الفني خلالها وعدد الخيارات التي يريدونها.