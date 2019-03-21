عرض خير يا طير | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 27/ 03 /2019 الزمان: 18:00 المكان: متحف محمود درويش، رام الله. يستضيف متحف محمود درويش عرض "خير يا طير"، والذي يروي حكايات تهجير قسري من فلسطيني عامي 1948 و1967، ضمن مهرجان حكايا الرابع. Advertisements يقدم العرض الحكواتية سالي شلبي وحمزة أسامة العقرباوي. العزف على الناي: سيرين حليلة. غناء: محمد يعقوب. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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