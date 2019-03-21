ليلة موسيقية في معهد جوته | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 27/ 03/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: المركز الثقافي الألماني – الفرنسي، رام الله Advertisements يفتح معهد جوته رام الله أبوابه لليلة موسيقية مفتوحة لتوفير مساحة للمشهد الموسيقي المحلي، بالتعاون مع فرقة الجاز الألمانية "فلاي ماجيك". سيقدم الموسيقيون المحليون أنواعًا مختلفة من الموسيقى، إضافة إلى جلسات جام ارتجالية، لمنح الموسيقيين فرصة الاجتماع ومشاركة الموسيقى مع المشهد المحلي والألماني والدولي. كما ستكون هذه الليلة منصة للموسيقيين للتواصل مع بعضهم البعض، وتأسيس شبكة تواصل وتبادل من أجل تشكيل أساس ثابت لعلاقة مستدامة تتجه نحو تعاون مستقبلي ومشاريع مشتركة. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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