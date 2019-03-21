السلطات النيوزيلندية تعلن إعادة فتح مسجدي المذبحة الجمعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة النيوزيلندية أنها ستعيد، يوم غد، الجمعة، فتح مسجدي مدينة كرايست تشيرتش، اللذين شهدا هجوم إرهابي أودى بحياة 50 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة في بيان: "سيفتح مسجدا مدينة كرايست تشيرتش مجددا أبوابهما أمام المصلين".

وأضافت: "كما هو متوقع، ستتم إعادة فتح المسجد الواقع في لينوود أفني أمام المصلين الليلة، قبل وقت صلاة الجمعة، أما المسجد الثاني الواقع في دينز أفنيو، فسيفتح أبوابه أمام المصلين الجمعة".

وأوضح البيان أن "الشرطة أكملت معاينتها وتحقيقها داخل المسجدين، لكنها ستحتفظ بوجودها هناك في الأيام المقبلة".

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وبهذا الخصوص، قال جمال فودة إمام مسجد النور، في تصريح صحفي، إنه "يتوقع أن ينضم ما بين 3 إلى 4 آلاف شخص إلى صلاة الجمعة"، بحسب صحفية "ذي غارديان" البريطانية.

والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بكرايست تشيرتش النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمل.