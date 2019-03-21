السودان يستدعي السفير المصري بسبب التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، إنها استدعت السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية.

وقالت الوزارة، إن وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله، عبر للسفير المصري، عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب.