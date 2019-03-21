ميركل: أبواب الاتحاد الأوروبي مفتوحة أمام بريطانيا رغم «بريكست»

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس أنها ترحب بفكرة تمديد إرجاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” لفترة وجيزة وفق شروط معينة.

وأخبرت ميركل البرلمان الألماني (البوندستاج) – بحسب ما نقلت شبكة “دويتش فيله” الألمانية على موقعها الإلكتروني – أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتعاون الوثيق مع بريطانيا في المستقبل.

وكررت المستشارة الألمانية ما قاله رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بشأن بريكست من إنه يمكن إرجاء انسحاب بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي في الـ29 من مارس الجاري، إذا ما حظي اتفاق الخروج على “تصويت إيجابي” في البرلمان البريطاني.

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وأوضحت ميركل أنها مقتنعة بأن إدخال تعديلات على بنود اتفاق بريكست المتعلقة بقضية الحدود الأيرلندية – والتي يطلق عليها شبكة الأمان (أيريش باكستوب) – تعد إحدى “العقبات” الرئيسية التي تقف في طريق مفاوضات بريكست.

كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعقد قمة ثانية لمناقشة الأمر ما لم يكن هناك تصويت “إيجابي” داخل بريطانيا.

يذكر أن ميركل ألقت كلمة أمام البوندستاج الألماني قبيل اجتماع هام للمجلس الأوروبي، للنظر في محاولة ماي إقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تمديد بريكست، حتى نهاية يونيو القادم، وشددت على أن بريطانيا ستظل دائما “جزءا من تفكيرنا” سواء أكانت داخل أو خارج الاتحاد الأوروبي.

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