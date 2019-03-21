السيسي يكلف المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات

كتب : محمد عبد المنعم قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. يأتى ذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم هذه الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩".

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