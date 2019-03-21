السيسى يناقش المقترحات الخاصة بإصلاح منظومة الأجور

كتب: محمد الجالى

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناقش المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور.

ووجه الرئيس، الحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.