ماكرون: رفض النواب البريطانيين لبريكست سيكون بمثابة خروج من دون اتفاق

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أنني منفتح على فكرة تمديد قصير المدي لموعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بريكست)"، مشيراً إلى أنه "لا يمكننا التصرف وكأن الشعب البريطاني لم يصوّت ب"لا"، سيكون عندها تصرفا يفتقر للاحترام وينتقص من سيادة البريطانيين".

ولدى وصوله إلى المجلس الأوروبي في بروكسل، أوضح ماكرون أن "رفض النواب البريطانيين مرة جديدة للاتفاق سيكون بمثابة خروج من دون اتفاق"، لافتاً إلى "أننا سنقبل بالتمديد في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق. لا يمكننا البقاء في وضع لا رؤية فيه ولا مشروع ولا غالبية سياسية، يجب التوصل لتغيير سياسي عميق لكي يحدث عندها تمديد طويل الأمد".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد طلبت تأجيل موعد الخروج من 29 من شهر آذار الحالي لغاية 30 من شهر حزيران المقبل.