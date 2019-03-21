نفى المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير حمد الكعبي "وجود مشكلات تتعلق بالسلامة في محطة "براكة" النووية، مؤكداً أن "قطر تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن النووي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إماراتي: لا وجود لمشكلات تتعلق بالسلامة في محطة "براكة" النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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