شمعون التقى عطاالله وأكدا على ضرورة إنهاء ملف المهجرين

بحث رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون مع وزير الدولة لشؤون المهجرين غسان عطاالله اوضاع تتعلق بشؤون الوزارة ومنطقة الجبل، وكانت وجهات النظر متطابقة لضرورة إنهاء ملف المهجرين ودفع التعويضات اللازمة لتأمين ذلك.

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