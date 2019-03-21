تظاهرة لعدد من الأحزاب أمام السفارة الأميركية في عوكر رفضا لزيارة بومبيو

بدأت تظاهرة بدعوة من عدد من الأحزاب اللبنانية بينها الحزب "الشيوعي اللبناني" أمام السفارة الأميركية في عوكر رفضا لزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لبنان.

وأوضحت الأحزاب أن هدف التظاهرة هو استنكار العقوبات الأميركي على "حزب الله" واستنكار "صفقة القرن" والوقوف ضدها ورفض التوطين ورفض السياسة الأميركية تجاه النازحين السوريين.

وانطلقت التظاهرة من منطقة الكولا حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر وصولاً إلى عوكر.