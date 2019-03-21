وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين شرح لبهية الحريري مطالب الاساتذة

زار وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري وشرح لها الوفد مطالب الأساتذة وأسباب التحرك وبخاصة المطالب الأربعة المعروفة.

وأكد المجتمعون انه "بالنسبة الى مشروع قانون زيادة الخمس سنوات مع تعديلاته عند احتساب المعاش التقاعدي لمن لا تصل خدمته إلى 40 سنة، والمقر من الحكومة والمحال بمرسوم يحمل الرقم 5120 إلى مجلس النواب منذ 9 سنوات والمدروس من قبل اللجان النيابية، قالت السيدة الحريري بأن هذا المطلب يمكن البحث فيه لأنه مدروس، ووعدت بأنها ستدعم إقراره بعد بعض المشاورات، خصوصا أن كلفته زهيدة، وهو ينصف المتقاعدين و بالنسبة الى اقتراح القانون المكرر المعجل لإعطاء 3 درجات للأساتذة من أجل إعادة التوازن إلى الرواتب، كشفت الحريري ان هناك قرارا عند معظم الكتل النيابية بعدم البحث حاليا في أي مطلب فيه إنفاق. وشددت الهيئة على أن إقرار هذا القانون الموقع من 10 نواب والمسجل في مجلس النواب تحت الرقم 206/2018، يعيد التوازن إلى الرواتب في القطاع العام، وفيه تحقيق للعدالة أكثر من كونه مطلبا ماديا ولا تزيد أكلافه على العشرة ملايين دولار في السنة".