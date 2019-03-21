القبض على الرئيس البرازيلي السابق بتهم فساد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلنت السلطات البرازيلية، أنها ألقت القبض على ميشال تامر، الرئيس السابق، في إطار حملة تحقيقيات لمحاربة الفساد تسمى "كار ووش"، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

يذكر أن ميشال تامر كان رئيسًا مؤقتا للبرازيل، بعدما تسلم مهامه بالوكالة في 12 مايو 2016، بعد عزل ديلما روسيف عن منصبها كرئيس للجمهورية.

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وذكرت "إندبندنت"، أن القبض على الرئيس السابق للبرازيل، جاء بعد شهرين فقط من تولي اليمني المتطرف جايير بولسونارو، لافتة إلى ان الأخير متهم أيضًا بقضايا فساد.

وجه الادعاء العام البرازيلي، اتهامات تتعلق بالفساد وغسيل الأموال إلى الرئيس المنتهية ولايته ميشال تامر.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، ديسمبر العام الماضي، أن تامر متهم بتلقي أموال بشكل غير قانوني من شركات؛ مقابل تجديد تراخيص إدارتها لموانئ برازيلية لمدة 70 عامًا.