محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:
تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك عاملة في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.
وانخفض سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي قرشا واحدا إلى 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع.
وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك البركة، إلى 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.
كما تراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشين، ليسجل 17.25 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع
واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.22 جنيه للشراء و17.32 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك قناة السويس عند 17.23 جنيه للشراء و17.33 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي كريدي أجريكول والإسكندرية، عند 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.29 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدولار تتراجع في 5 بنوك مع نهاية تعاملات آخر الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.