أسعار الدولار تتراجع في 5 بنوك مع نهاية تعاملات آخر الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك عاملة في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي قرشا واحدا إلى 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك البركة، إلى 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشين، ليسجل 17.25 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع

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واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.22 جنيه للشراء و17.32 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك قناة السويس عند 17.23 جنيه للشراء و17.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي كريدي أجريكول والإسكندرية، عند 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.29 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.