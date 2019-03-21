بالفيديو.. لحظة مداهمة الأمن وكر عنصرين إجراميين ومقتلهما في تبادل لإطلاق الرصاص بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح جهود رجال الأمن لحظة ضبط عنصر إجرامي ومقتل آخران عقب فشل الجناة في السطو على سيارة نقل أموال "تابعة لمكتب بريد برج العرب

تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بقيام مجهولان يستقلان سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة نارية على سيارة ربع نقل "تابعة لمكتب بريد برج العرب مُخصصة لنقل الأموال" حال سيرها بدائرة القسم، في طريقها لتوصيل مبلغ (650 ألف جنيه) لمكاتب البريد بدائرة القسم، وتمكنهم من الهرب، وإصابة مستقليها وأحد أفراد الشرطة من قوة التأمين بجروح وكدمات متفرقة نتيجة تناثر زجاج السيارة وفشل الجناة من الاستيلاء على الأموال من داخل السيارة.

فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد مُرتكبي الواقعة وهم "عبدالله ع"، شهرته "عبد الله الياباني"، 30سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات"، سرقة متنوعة" والمحكوم عليه في عدة قضايا "قتل عمد"، غيابياً، "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، "شروع في قتل" حُكم عليه فيها بالسجن 10 سنوات، "استعراض قوة" السجن 5 سنوات، "سلاح ناري" بالسجن سنة، سرقة " غيابياً بالحبس والنفاذ سنتين، قضية "سلاح أبيض" غيابياً بالحبس شهر، "شريف"، 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه في ثلاثة قضايا "سرقة، تبديد" ومحكوم عليه في قضيتين "تبديد، ضرب ""، "مدحت ح"، 21 سنة، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، محكوم عليه في قضيتي "تبديد" بالحبس ثلاث سنوات.

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أكدت تحريات فرق البحث بتواجد المتهمان الأول والثاني بفيلا مستأجرة بمنطقة أبو تلات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية وقطاع الأمن المركزي، ولدى وصول القوات واستشعار المتهمان بهم بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم على الفور بالمثل ولقيا مصرعهما.

وبتفتيش المكان عُثر على "رشاش جرينوف و3 شرائط طلقات لذات العيار، 2 بندقية آلية، 22 خزينة آلية، 1860 طلقة مختلفة الأعيرة، 3 جربندية، 2 قيد حديدي بجنزير محلي الصنع، منجلة لضبط ناشنكاه السلاح الآلي، لاب توب، 4 هواتف محمولة" كما أمكن ضبط المتهم الثالث أثناء قيادته السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملاكي السويس ماركة هيونداي فيرنا" بذات المنطقة بدائرة قسم أول العامرية.

وبمواجه المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الأول والثاني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.