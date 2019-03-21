- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أصيب شخصان، اليوم الخميس، في حادث انقلاب شاحنة نقل بضائع بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.
تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوصول شخصين مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي.
تبين انقلاب شاحنة نقل بضائع بطريق مدينة "الفرافرة – سهل بركة" أسفر عن إصابة كل من، ياسر السيد محمد، 19 سنة، سامح فوزي السيد 38 سنة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفي الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخصين في انقلاب شاحنة بضائع في الفرافرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.