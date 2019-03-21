إصابة شخصين في انقلاب شاحنة بضائع في الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب شخصان، اليوم الخميس، في حادث انقلاب شاحنة نقل بضائع بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوصول شخصين مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

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تبين انقلاب شاحنة نقل بضائع بطريق مدينة "الفرافرة – سهل بركة" أسفر عن إصابة كل من، ياسر السيد محمد، 19 سنة، سامح فوزي السيد 38 سنة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفي الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخرت النيابة العامة للتحقيق.