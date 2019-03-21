شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسلحين في تبادل لإطلاق النار بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

لقي مسلحان مصرعهما وضبط آخر من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية، وبحوزتهم سلاح جرينوف وبندقيتين آليتين وكمية كبيرة من الذخائر بعد تبادلهم لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية المصرية، أن المسلحين الثلاثة هاجموا سيارة نقل أموال كانت في طريقها لتوصيل مبلغ 650 ألف جنيه لمكاتب البريد بمنطقة برج العرب، وتمكنوا من الهرب بعد إصابة مستقليها وأحد أفراد الشرطة من قوة التأمين، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على الأموال.

وأشار البيان إلى أنه عند توجه قوات الأمن لضبط الجناة بعد نجاح جهود فريق البحث في تحديد شخصياتهم ومكان اختباءهم بمنطقة أبو تلات بالعامرية، بادر المتهمون بإطلاق أعيرة نارية تُجاه القوات التي اشتبكت معهم على الفور حيث لقي متهمان مصرعهما، وتم ضبط المتهم الثالث أثناء قيادته السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.