داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات كابول الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جانب من آثار الهجمات الإرهابية في كابول

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجيرات أودت بحياة 6 أشخاص الخميس، وأصابت 23 آخرين في العاصمة الأفغانية كابول.



وقال متحدث باسم الحكومة الأفغانية إن الهجمات وقعت خلال الاحتفال بعيد النوروز.

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وشهدت العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، سلسلة تفجيرات، بالتزامن مع الاحتفال بعيد النوروز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن ثلاثة صواريخ أُطلقت على منازل وتجمعات للاحتفال بعيد النوروز، غرب العاصمة.

ويواجه عيد النوروز، الذي يتزامن مع بداية فصل الربيع ويتم الاحتفال به على نطاق واسع في مناطق كثيرة من أفغانستان، معارضة من بعض المتشددين والتنظيمات الإرهابية.