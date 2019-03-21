تعيين رئيس الوزراء السوداني السابق سفيرا بعد شهر من إقالته

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السودانية، أبوبكر الصديق، الخميس، إعادة رئيس الوزراء السابق معتز موسى للخدمة كسفير بعد إعفائه من المنصب الدستوري الشهر الماضي.

وكان البشير أقال معتز موسى في 23 فبراير/شباط الماضي ضمن مجموعة من القرارات بعد تصاعد موجات الغضب الشعبية ضد حكومة المؤتمر الوطني ورئيسها.





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وأوضح الصديق، خلال بيان صحفي اطلعت عليه "العين الإخبارية" أنه تمت إعادة وكيل الخارجية السابق السفير ياسر خضر ومدير جهاز المغتربين السابق كرار التهامي للخدمة في الوزارة بعد انتهاء تكليفهم بمناصب دستورية.

وأضاف الصديق أنه تم تعيين والي ولاية الشمالية السابق، ياسر يوسف والدكتور عبيد الله محمد عبيد الله سفرين بوزارة الخارجية.

ونفى المتحدث الرسمي، صحة الأنباء التي تداولتها دوائر سودانية بتعيين 21 شخصاً تم إبعادهم من الحكومة السابقة كسفراء، قائلا: "ما حدث هو إعادة 3 أشخاص للخدمة وتعيين سفيرين جديدين".