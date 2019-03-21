الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا في أعمال تخريب استهدفت مساجد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحد المساجد المتضررة في بريطانيا

شهدت 5مساجد في مدينة برمينغهام، وسط بريطانيا، أعمال تخريب الخميس، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق بمساعدة وحدة لمكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة وست ميدلاند البريطانية، في بيان، إن "الشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب تعملان سويا للعثور على المسؤولين".

وتلقت الشرطة بلاغا أول في ليل الأربعاء الخميس، في حوالي الثانية والنصف بتوقيت جرينتش، عن رجل كان يكسر زجاج مسجد بيتشفيلد رود شمالي المدينة.

وعززت شرطة وست ميدلاند دورياتها في محيط أماكن العبادة في المدينة عقب تلقيها في غضون أقل من ساعة بلاغا آخر حول أعمال مشابهة، واكتشفت أن مسجدين آخرين تعرضا للتخريب.

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وفي وقت لاحق في الصباح، جرى استهداف مسجد خامس.

وقالت الشرطة البريطانية إن "عناصرها يعملون على جمع الأدلة فيما يجري تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة".

وكانت شرطة بريطانيا أعلنت تسيير دوريات حول المساجد في كل البلاد عقب اعتداءات مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، بهدف "طمأنة" مرتاديها.

وأدت هجمات كرايست تشيرش التي نفذها إرهابي أسترالي إلى مقتل 50 شخصا.