ماكرون يقول إن بريطانيا ستخرج دون اتفاق إذا رفض برلمانها الخطة مجددا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس من أنه إذا رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست مرة أخرى الأسبوع القادم فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقال ماكرون أثناء وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "في حال صوت البرلمان البريطاني ضد الاتفاق فإننا سنتجه إلى بريكست دون اتفاق. نحن جميعا نعلم ذلك. ومن الضروري أن نكون واضحين في هذه الأيام واللحظات".

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