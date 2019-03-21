غوايدو يعلن توقيف مدير مكتبه في فنزويلا

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روبرتو ماريرو "يمين" مدير مكتب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو اثناء تجمع للمعارضة في العام 2015

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الخميس أنّ عناصر من المخابرات اعتقلت روبرتو ماريرو مدير مكتبه خلال مداهمة قبل الفجر.

وكتب غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة على تويتر "خطفوا روبرتو ماريرو مدير مكتبي. لقد صرخ معلناً أنهم وضعوا (في منزله) بندقيتين وقنبلة يدوية".

وتابع "حصلت المداهمة حوالي الثانية صباحاً 2:00 (06:00 ت غ). لا نعرف مكانه. يجب أن يطلق سراحه على الفور".

ويخوض رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة غوايدو والرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو صراعا مريرا على السلطة في البلد الواقع في اميركا الجنوبية وتعصف به أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

وحذّرت واشنطن مادورو مرارا من توقيف غوايدو أو معاونيه، كما طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على الفور بإطلاق سراح ماريرو.

وقال بومبيو على تويتر إنّ "الولايات المتحدة تدين المداهمات التي قامت بها الأجهزة الأمنية التابعة لمادورو واعتقال روبرتو ماريرو مدير مكتب الرئيس المؤقت غوايدو".

وتابع "نطالب بإطلاق سراحه فورا. وسنحاسب كل المسؤولين عن ذلك".

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ولا يزال مادورو البالغ 56 عاما يحظى بدعم الجيش ومؤسسات البلاد الرئيسية.

وكان غوايدو البالغ 35 عاماً أعلن نفسه رئيساً موقتاً في 23 كانون الثاني/يناير مستنداً إلى الدستور، في إجراء اعترفت به أكثر من 50 دولة على رأسها الولايات المتحدة.

وكتب النائب في البرلمان سيرغيو فيرغارا، الذي يسكن في المنزل المجاور لماريرو، على تويتر أنّ 15 عنصرا في الاستخبارات الفنزويلية اقتحموا منزله أيضا لساعتين بحثا عن ماريرو المحامي في الجمعية الوطنية.

ولم يتم اعتقال فيرغارا الذي أفاد الصحافيين أنه رأي الأمن يقتاد ماريرو لاحقا.

وصرّح أن "الديكتاتورية تختطف المواطنين".

والثلاثاء، كرّر الرئيس الأميركي القول إنّ "كلّ الخيارات" تبقى مطروحة لدفع الرئيس الفنزويلي مادورو إلى التخلّي عن السلطة، في إشارة ضمنية للخيار العسكريّ.

ومن أجل زيادة الضغط، تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على فنزويلا. وقد فرضت أيضاً حظرًا على النفط الذي يُعتبر تصديره مهمًا لاقتصاد فنزويلا، وهو حظر يدخل حيز التنفيذ في 28 نيسان/أبريل.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة صباح الثلاثاء تستهدف شركة التعدين الحكومية الفنزويلية مينيرفين ورئيسها على خلفية دعم "النظام غير الشرعي للرئيس السابق نيكولاس مادورو".