الان تتابع رئيس الوزراء العراقي يأمر بفتح تحقيق لتحديد المسؤول عن كارثة غرق عبارة نهر دجلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بفتح تحقيق لتحديد المسؤول عن كارثة غرق عبارة نهر دجلة، اليوم الخميس. Advertisements وأعلن مسؤولون عراقيون، عن ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، إلى 71 قتيلا.

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