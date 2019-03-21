السودان.. البشير يعين المفوض برئاسة المؤتمر الوطني أحمد هارون مساعدا له

جدة - عمرو شويل أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارًا بتعيين رئيس الحزب الحاكم أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، مساعدا له.

كما أصدر “البشير”، أمرًا يحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها، وحسب بيان أكد أن الأفراد لن يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي.

ويحظر الأمر أيضا على الشخصيات الاعتبارية “تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها” وبحد أقصى 5 ملايين جنيه.