شكرا لقرائتكم خبر عن «قسد» تمشط الباغوز.. ووفاة 12 نازحاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ديرالزور)

نفت قوات سورية الديمقراطية «قسد» اليوم (الخميس) ما تردد عن أنها سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم «داعش»، بعد أن ذكر منفذ إعلامي كردي أن الجماعة المتشددة تكبدت أخيرا الهزيمة هناك.

وقال مسؤول إعلامي في قوات سورية الديمقراطية نقلا عن قادة الهجوم «مازال التمشيط جاريا في مخيم الباغوز ولا صحة عن تحرير البلدة بشكل كامل».

وفي وقت سابق نقلت وكالة أنباء هاوار السورية الكردية عن مراسليها أن قوات سورية الديمقراطية «حررت كامل الباغوز من مرتزقة داعش وبذلك تكون معركة دحر الإرهاب قد انتهت بهزيمة داعش وانتصار قوات سورية الديمقراطية».

وسيطرت قوات سورية الديمقراطية (الثلاثاء) على مخيم كان يمثل آخر خط دفاعي لمتشددي التنظيم في الجيب المحاصر ودفعت المقاتلين المتمرسين إلى بقعة من الأرض على ضفة نهر الفرات.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول إن «بقعة صغيرة» مما تبقى من أراضي التنظيم «ستختفي الليلة»، فيما توقع وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان الذي تشارك بلاده في الحملة ضد التنظيم الإرهابي، إعلان الهزيمة النهائية على الأرض في غضون الأيام القليلة القادمة.

من جهة أخرى، قالت لجنة الإنقاذ الدولية اليوم (الخميس) إن 12 شخصا توفوا مساء أمس الأول بعد وصولهم إلى مخيم بشمال شرق سورية قادمين من الباغوز.

وقالت اللجنة في بيان «الليلة الماضية وصل 2000 آخرون من النساء والأطفال إلى مخيم الهول بشمال شرق سورية قادمين من الباغوز، وأن نحو 60 من الوافدين كانوا بحاجة للعلاج الفوري في المستشفى، وتم تسجيل 12 حالة وفاة أخرى».

وقالت مديرة اللجنة للعراق وشمال شرق سورية ويندي تويبر، في البيان «هؤلاء النساء والأطفال في أسوأ حالة شهدناها منذ بدء الأزمة، كثيرون كانوا محاصرين وسط القتال ولحقت حروق بعشرات أو أصيبوا بجروح بالغة جراء الشظايا»، مضيفة:«هناك الآن 138 حالة وفاة على الأقل حدثت أثناء التوجه إلى الهول أو بعد الوصول إلى المخيم مباشرة منذ أوائل ديسمبر، والغالبية الساحقة من الوفيات كانوا من الرضع وحديثي الولادة».