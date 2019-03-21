شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: التحقيق في أعمال تخريب استهدفت المساجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن)

شهدت خمسة مساجد في مدينة برمينغهام، وسط بريطانيا، أعمال تخريب اليوم (الخميس)، ما دفع بالشرطة إلى فتح تحقيق بمساعدة وحدة لمكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة وست ميدلاند، في بيان، إن «الشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب تعملان سويا للعثور على المسؤولين».

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وتلقت الشرطة بلاغا في وقت متأخر من مساء أمس، عن رجل كان يكسر زجاج مسجد بيتشفيلد رود شمالي المدينة، وقامت بتعزيز محيط أماكن العبادة في المدينة بالدوريات الأمنية عقب تلقيها في غضون أقل من ساعة بلاغا آخر حول أعمال مشابهة، واكتشفت أن مسجدين آخرين تعرضا للتخريب، وفي وقت لاحق في الصباح، جرى استهداف مسجد خامس.

وقالت الشرطة إن «عناصرها يعملون على جمع الأدلة فيما يجري تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة».

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت تسيير دوريات حول المساجد في كل البلاد عقب اعتداءات مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، بهدف «طمأنة» مرتاديها.